In Spagna sentenza contro la pirateria: Roja Directa dovrà risarcire Mediapro per 32mln

Mano pesante in Spagna contro il noto sito di contenuti sportivi illegali Roja Directa. Il Tribunale Commerciale N° 2 di La Coruña ha infatti deciso che i proprietari del portale dovranno risarcire con 31,6 milioni di euro la Mediapro per i danni causati dalla pirateria dei contenuti calcistici detenuti dal gruppo durante il periodo 201415. Una sentenza che segue a quella del 2022 della Corte Suprema che aveva dichiarato la ‘Puerto 80 Projects’ e il suo amministratore Igor Seoane responsabili dell’attività illecita di Roja Directa in Spagna.

Il calcolo del compenso è stato effettuato in base al corrispettivo economico che ‘Puerto 80 Projects’ avrebbe dovuto pagare a Mediapro per avere accesso al segnale. Quasi 10 anni dopo l'inizio del procedimento giudiziario quest’ultimo è riuscito a chiudere il sito web in Spagna per violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Una sentenza accolta con favore dal presidente de LaLiga Javier Tebas che sui propri profili social ha scritto: “Stanno candendo. E quelli che cadranno saranno pesci grossi. Google, Cloudfare fra gli altri, anche perché traggono profitto da questo furto”.