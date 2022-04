Inchiesta plusvalenze, Napoli deferito: cosa rischia la società di ADL

C'è molta preoccupazione in quest minuti per il deferimento della Procura della Figc al Napoli - e ad altre dieci società - per l'inchiesta sulle plusvalenze

C'è molta preoccupazione in quest minuti per il deferimento della Procura della Figc al Napoli - e ad altre dieci società - per l'inchiesta sulle plusvalenze che diventa un processo sportivo. In realtà, come spiegato da Repubblica nella sua versione online, non ci sono rischi concreti per la società di De Laurentiis: "I club di Serie A rischiano solo ammenda con diffida, possibile inibizione per alcuni dirigenti. Ma due società di B, Parma e Pisa, potrebbero correre rischi maggiori" si legge.