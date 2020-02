Incredibile Haaland, sapete chi è stato il suo idolo? L'ex azzurro Michu

Con otto gol in Champions a soli 19 anni, Erling Haaland è il nuovo fenomeno del calcio europeo. Il classe 2000 ex Salisburgo ha una particolarità: a differenza di tanti giovani attaccanti non ha come idoli Messi, Ronaldo o Drogba ma - riferisce il quotidiano spagnolo Ad - l'ex Napoli e Swansea Miguel Perez Cuesta, meglio noto come Michu, idolo d'infanzia di Haaland che l'ha anche taggato nei suoi primi post su Instagram, rimasto colpito dai 22 gol realizzati allo Swansea, rimanendo a lungo capocannoniere del campionato, prima di iniziare la lunga serie di infortuni che l'ha portato al ritiro . A 13 anni, Haaland taggava le sue foto col nome di Michu sul suo volto. "E' un onore, lui sarà un crack mondiale", ha detto Michu ad As nell'apprendere della curiosità.