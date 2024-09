Incredibile in Cile-Bolivia: il portiere si rompe il tendine d'Achille e l'ex azzurro Vargas segna

Polemiche in Cile durante la partita tra La Roja e la Bolivia, terminata 2-1 in favore degli ospiti e valida per le gare di qualificazione al Mondiale del 2026. Edu Vargas, ex attaccante del Napoli e dei padroni di casa, ha infatti segnato il gol del momentaneo 1-1 con il portiere Carlos Lampe che si era accasciato a terra nel tentativo di effettuare un passaggio, terminato poi proprio tra i piedi del centravanti.

L'estremo difensore è sembrato da subito star male e infatti gli è stata poi diagnosticata in un secondo momento la rottura del tendine d'Achille, ma Vargas non se ne è accorto, si è lanciato verso la porta e ha segnato facilmente, facendo infuriare tutti i boliviani.