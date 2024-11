Video Incredibile in Libertadores: colpisce al volto l'avversario, Botafogo in 10 dopo 90 secondi

Ha del clamoroso quanto successo questa sera nella finale di Copa Libertadores tra Atletico Mineiro e Botafogo: dopo soli novanta secondi dal fischio d'inizio, gli ospiti sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Gregore. Il giocatore brasiliano compie un intervento killer alzando tantissimo il piede su una palla vagante e colpendo al volto l'avversario finito per sanguinare.

Nonostante l'uomo in meno sin dal primo minuto di gioco, il Botafogo dell'ex Napoli Allan è comunque riuscito a vincere la finale di Copa Libertadores: a segno Luiz Henrique e Alex Telles nel primo tempo, nella ripresa accorcia le distanze l'altro ex azzurro, Edu Vargas, ma la rete è inutile ai fini del risultato messo poi in cassaforte dal gol di Junior Santos al 97esimo. Di seguito il video