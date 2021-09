Incredibile in Ligue 1, Paquetà ammonito per una 'lambreta' all'avversario: Neymar indignato

Un giallo a Lucas Paquetá fa arrabbiare Neymar. L'ex Milan, andato anche a segno nella recente sconfitta del Lione contro il Paris Saint-Germain, è stato infatti ammonito nei minuti finali della gara contro Troyes. Il motivo? Una bicicletta di troppo: il celebre gesto tecnico di Paqueta è probabilmente sembrato irrispettoso all'arbitro Stefanie Frappart, che dopo una breve discussione col fantasista gli ha sventolato sotto il naso un cartellino giallo. Una scelta non andata giù a Neymar, avversario in campionato ma connazonale di Paquetà, a cui peraltro in passato è capitato di essere ammonito per motivazioni molto simili. Via Instagram, O Ney ha scritto: "Molto triste per questo episodio, un giallo per colpa di un dribbling. La carretilha (la bicicletta, appunto) è un gestito tecnico, indipendentemente dal minuto in cui avviene. L'anno scorso è successo a me, quest'anno a Paquetà. Francamente non capisco il motivo! Il famoso Joga Bonito sta finendo".