Incredibile Kim: deve ancora prestare servizio militare per la Corea del Sud

Kim Min-jae sta completando la seconda parte del servizio militare obbligatorio per i sudcoreani direttamente da Monaco. Come riferito dalla Bild, il difensore aveva già completato la prima parte quando era al Napoli e adesso sta terminando la leva in remoto, parlando ai giovani coreani di disciplina e lavoro. D'altronde Kim in patria è un vero eroe.

All'ex azzurro restano 100 ore di servizio militare e le completerà nell'arco di quest'anno. Una o due ore a settimana, al pc, senza il dovere di tornare in patria per svolgerlo, com'era invece avvenuto in passato, quando per tre settimane volò in Corea del Sud per svolgere le prime 440 ore di servizio (in totale sono 540 per gli atleti professionisti).