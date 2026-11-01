Ufficiale L'influenza ferma Hojlund! Out anche Milinkovic-Savic: il motivo

Juventus-Napoli, Hojlund e Milinkovic-Savic assenti: influenza per il danese, affaticamento muscolare per il portiere.

Brutte notizie per Massimiliano Allegri a pochi minuti dalla sfida tra Juventus e Napoli all'Allianz Stadium di Torino. Gli azzurri dovranno fare a meno di Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic, entrambi indisponibili per la partita contro i bianconeri. A comunicarlo è stata direttamente la SSC Napoli attraverso una nota ufficiale. L'attaccante danese è alle prese con un leggero stato influenzale ed è rimasto precauzionalmente in hotel, mentre il portiere serbo non figura nella distinta a causa di un lieve affaticamento muscolare.

Juventus-Napoli, Hojlund influenzato e Milinkovic-Savic affaticato: la nota della SSC Napoli

Due assenze importanti per Allegri, costretto a rinunciare al proprio centravanti e a una delle alternative tra i pali proprio in occasione della delicata trasferta di Torino. Il club ha chiarito le ragioni delle indisponibilità, senza fornire ulteriori indicazioni sui tempi di recupero. Di seguito il comunicato ufficiale della società azzurra: “Hojlund non farà parte del match per un leggero stato influenzale. Il calciatore è rimasto precauzionalmente in hotel. Milinkovic-Savic non è in distinta per un leggero affaticamento muscolare”.