Prima pagina

Il Mattino: "Il Napoli aspetta Conte"

Il Mattino: "Il Napoli aspetta Conte"
Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto
"Il tecnico assente agli allenamenti: ha un permesso fino a lunedì".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli, orfano di Antonio Conte, che tornerà ad allenare i campioni d'Italia nella giornata di lunedì 17 novembre: "Il Napoli aspetta Conte. Il tecnico assente agli allenamenti: ha un permesso fino a lunedì". Di seguito la prima pagina integrale.