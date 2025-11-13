Ufficiale

Nazionali, oggi i primi 4 giocatori del Napoli in campo: il programma

di Fabio Tarantino

Dieci i giocatori del Napoli in Nazionale. Erano undici prima dell'infortunio di Anguissa che sarebbe sceso oggi in campo per gli spareggi per il Mondiale. Ecco gli impegni di oggi con gli azzurri in campo. 

Giovedì
Elmas: ore 18 Macedonia-Lettonia (amichevole)
Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: ore 20.45 Moldova-Italia