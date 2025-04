Infortunio Buongiorno, svelati i tempi di recupero: ecco quante gare salterà

Alessandro Buongiorno si ferma per una tendinopatia al muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il difensore azzurro salterà sicuramente la sfida di lunedì al Maradona contro l'Empoli e quella contro il Monza, in calendario sabato 19 all'U-Power Stadium.

L'obiettivo è recuperare per il match contro il Toro - di cui è il grande ex - in calendario al Maradona domenica 27. Buongiorno ha già cominciato le terapie. A riportarlo è la redazione di Radio Marte.