Infortunio Neres, Sky: c'è cauto ottimismo! Non sembra un problema serio
Nulla di grave per David Neres o, quantomeno, questa è la sensazione che c'è in queste ore a Castel Volturno, in attesa che l'esterno offensivo brasiliano si sottoponga agli esami del caso. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui c'è un cauto ottimismo sui possibili tempi di recupero dell'ex Ajax e Benfica. Questo è quanto dichiarato da Francesco Modugno:
"C'è cauto ottimismo, una certa fiducia, aspettando la diagnosi e l'esito degli accertamenti. Cauto ottimismo che significherà attenzione, cure, tempi da stimare. Ma non sembra un infortunio serio. Neres nell'ultimo periodo è stato dirompente, dominante, così come tutto il Napoli, che ha trovato qualità nel gioco", le parole del giornalista dell'emittente satellitare.
