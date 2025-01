Ultim'ora Infortunio Politano: è in dubbio la sua convocazione, le ultime

Matteo Politano è in dubbio per la gara contro la Fiorentina dopo i problemi fisici delle ultime ore. Come riportato dall'edizione online del Corriere dello Sport, l'esterno del Napoli non è al meglio, con le sue condizioni che verranno verificate nuovamente in giornata, prima della partenza della squadra. Politano è in dubbio per la trasferta e Conte sta già valutando alcune soluzioni per sistemare la sua formazione al meglio e proseguire con la sua striscia, attualmente, di 3 vittorie consecutive.