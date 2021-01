Insigne, a Cagliari per un altro gradino nella storia azzurra: è ad un gol dal superare una leggenda

Dopo lo splendido gol nel finale contro il Torino, Lorenzo Insigne proverà ad iniziare al meglio il 2021 per trascinare il Napoli alla vittoria. Ma anche per fare un altro passettino nella storia azzurra: a quota 95 gol in campionato, Insigne in caso di gol supererebbe Careca all'ottavo posto nella classifica dei bomber all time del Napoli, mettendo poi nel mirino il settimo posto di Altafini (97).