Insigne a Made in Sud: siparietto sulla pastiera e gag con i pomodorini

Lorenzo Insigne è stato ospite questa sera di Made in Sud, programma in onda su Rai 2. L’oramai ex capitano del Napoli si è esibito in un primo momento con il cantante Clementino cantando la sua celebre canzone “Cos cos cos”. Subito dopo è stato coinvolto dai conduttori Clementino, Lorella Boccia e Maurizio Casagrande in alcune gag.

Clementino ha esordito dicendo: “Non te ne andare Lorenzo, per piacere”.

Poi Lorella Boccia: “E con la pastiera come fai? A Toronto è surgelata”.

Pronta la risposta di Insigne: “La fa mia moglie, bella fresca”.

Casagrande poi gli chiede: “E se ti venisse voglia di un pomodorino del Piennolo del Vesuvio?”.

Il comico Mariano Bruno si è allora esibito in una gag molto divertente regalando dei pomodorini a Insigne. Prima di andare via, Insigne ha concluso il suo intervento sul palco cantando il coro “Un giorno all’improvviso”.