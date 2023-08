Insigne ai ferri corti col Toronto: litiga con l'allenatore, lascia l'allenamento e attacca il club

Non se la passa bene Lorenzo Insigne a Toronto. Come riportato da The Athletic questo giovedì l'ex capitano azzurro dopo un alterco con l'allenatore

Non se la passa bene Lorenzo Insigne a Toronto. Come riportato da The Athletic questo giovedì l'ex capitano azzurro dopo un alterco con l'allenatore Dunfield ha lasciato anzitempo l'allenamento. Secondo la ricostruzione, l'esterno offensivo del Toronto ha cominciato a discutere col tecnico ad interim che avrebbe deciso di alternarlo col ventenne Kerr. Uscendo dal campo - si legge - Insigne avrebbe speso parole dispregiative nei confronti del Toronto e del trattamento che gli avrebbe riservato, diverso da quello delle altre stelle della MLS. Dall'interno del club, comunque, minimizzzano: un portavoce fa sapere che il giocatore oggi si è allenato regolarmente e farà parte dei convocati.