Insigne esce zoppicando: il capitano ha preso una ginocchiata

Ancora non al meglio Lorenzo Insigne, entrato in campo al 22' di Napoli-Empoli al posto di Piotr Zielinski. Dopo il match il capitano del Napoli è uscito zoppicando dallo spogliatoio. Il numero 24 azzurro ha preso una ginocchiata da un avversario nei minuti finali e gli si è indurito il muscolo, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di allarmante. Sarà comunque valutato in vista del big di domenica prossima contro il Milan.