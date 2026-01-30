Ufficiale Insigne ha scelto il numero di maglia che indosserà al Pescara: non è quello di Napoli

vedi letture

(ANSA) - PESCARA, 30 GEN - Dopo le visite mediche e l'annuncio di ieri sera, questo pomeriggio è arrivato anche il comunicato ufficiale del Pescara sul ritorno in biancazzurro di Lorenzo Insigne. "Una scelta dettata dal cuore e dalla voglia di rimettersi in gioco, con l'obiettivo - si legge sul sito ufficiale della società abruzzese - di dare il proprio contributo alla squadra in un momento delicato della stagione.

Insigne torna a Pescara con entusiasmo, motivazione e grande senso di appartenenza, pronto a mettersi a disposizione del gruppo e dello staff tecnico. Per questo nuovo capitolo della sua storia in biancazzurro, Lorenzo ha deciso di indossare ancora una volta la maglia numero 11, simbolo di un legame mai interrotto con la città e con i tifosi. Bentornato a casa, Lorenzo". (ANSA).