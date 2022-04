Insigne mette tutti d'accordo: le pagelle di Lorenzo

Decisivo Insigne, gol su rigore e assist per il raddoppio di Politano, per La Gazzetta dello Sport il capitano azzurro merita 7 in pagella

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpaccio del Napoli, che passa 3-1 sul campo dell'Atalanta e resta in corsa per lo Scudetto. Decisivo Insigne, gol su rigore e assist per il raddoppio di Politano, per La Gazzetta dello Sport il capitano azzurro merita 7 in pagella: "Il rigore e la punizione geniale che innesca Politano", scrive la rosea. Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Il rigore che pesa, l’assist che sa di poesia, una disponibilità a spendersi. Il calcio che conosce a memoria".

Voto 7 anche su Tuttosport: "Freddo dal dischetto, pennella la punizione per Politano. Concreto". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Uomini forti, destini forti. Ha gli attributi per presentarsi dal dischetto in un momento complicato. E la rabbia per le critiche subite in Nazionale si condensa tutta nel destro, potente e preciso, che vale l'1-0. A corredo ci mette un assist al bacio per Politano che cancella definitivamente il momento no".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttonapoli 7