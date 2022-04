Insigne non sbaglia dal dischetto! Il capitano porta avanti gli azzurri dopo l'intervento del Var

Napoli in vantaggio su calcio di rigore a Bergamo!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli in vantaggio su calcio di rigore a Bergamo! Grande discesa di Zanoli che imbuca per Mertens che salta Musso e viene steso. Di Bello non concede il rigore e assegna il calcio d'angolo. Il VAR Aureliano però chiama il fischietto all'on field review e l'arbitro concede il penalty. Dal dischetto freddo Insigne, che bon una botta la mette nell'angolino e fredda Musso.