Insigne torna in Europa? Rifiutata un'offerta dalla Liga, ma c'è un'altra possibilità

Lorenzo Insigne potrebbe fare ritorno nel calcio europeo dopo l'esperienza in MLS. L'ex capitano azzurro si trasferì dal Napoli al Toronto nell'estate 2022, ma in tempi recenti non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare nel continente se non addirittura in Serie A.

Stando a quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista Dazn, Lorenzo Insigne avrebbe ricevuto un'offerta dal Real Valladolid, club di Liga, che sarebbe stata però rifiutata. Tuttavia c'è ancora la possibilità che il classe 1991 lasci il club statunitense: su di lui c'è l'interesse dei turchi del Besitkas dove ritroverebbe l'ex compagno di squadra Ciro Immobile.