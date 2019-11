Insigne trascina l'Italia alla vittoria: 3-0 sulla Bosnia e primo posto nel girone

Vittoria importante per l'Italia che, con due giornate di anticipo, conquista matematicamente il primo posto nel Gruppo J. Vittoria netta contro la Bosnia, sconfitta con un sonoro 3-0 aperto dalla rete di Acerbi, alla quale è seguito il gol dell'azzurro Insigne, per poi chiudere con Belotti. Insigne è rimasto in campo fino all'87' minuto, sostituito da Castrovilli.