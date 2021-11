Inter, cresce la fiducia per Dzeko e Bastoni: è previsto per domani il rientro in gruppo

Cresce la fiducia in casa Inter per il recupero di Edin Dzeko e Alessandro Bastoni in vista del Napoli: ieri i due, come riferito da Gazzetta.it, hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo. Il loro rientro in gruppo dovrebbe avvenire domani, in modo da consentirgli di svolgere qualche seduta insieme al resto dei compagni prima della sfida contro il Napoli.