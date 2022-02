Inter, domattina risveglio muscolare in hotel: Inzaghi scioglierà due dubbi di formazione

E' da poco sbarcata a Napoli, l'Inter, che trascorrerà la serata in ritiro in un hotel della città in vista del big match di domani. Domattina, poi, per gli uomini di Simone Inzaghi è previsto un risveglio muscolare nella stessa struttura e, come riferito da Sky Sport, lì scioglierà gli ultimi dubbi di formazione: Dimarco o D'Ambrosio in difesa, Lautaro Martinez o Sanchez in attacco.