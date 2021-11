Inter, Inzaghi in ansia per il Napoli: due big a rischio

L’Inter è fin qui la squadra che più di tutte ha dovuto pagare dazio alle Nazionali. Nelle scorse ore, infatti, la squadra nerazzurra ha dovuto registrare gli infortuni di Edin Dzeko e Stefan De Vrij, entrambi allo stato attuale in dubbio per la prossima gara di Serie A, il big match contro il Napoli. L’attaccante ha saltato il match contro la Finlandia ed è tornato a Milano. I primi esami raccontano di un risentimento muscolare, ma senza lesioni. Simone Inzaghi si augura di poter contare sul Cigno di Sarajevo per il match contro gli azzurri, che perché non c’è un altro vero centravanti in rosa.

Anche De Vrij nella giornata di oggi ha lasciato l’Olanda ed è tornato a Milano per un problema di natura muscolare accusato nei minuti finali del match contro il Montenegro. Anche in questo caso l’Inter si ritrova con la coperta corta, visto che anche Alessandro Bastoni ha accusato un problema e andrà valutato in vista del Napoli. C’è poi da valutare la questione di Nicolò Barella, che da due anni di fatto non riesce a riposare né all’Inter né in Nazionale poiché insostituibile. Anche lui era uscito acciaccato dal match contro la Svizzera, ma è difficile pensare che non stringa i denti per le prossime e decisive partite in calendario.