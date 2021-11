Inter, Inzaghi studia l'undici anti-Napoli: tanti dubbi e poche certezze

È ufficialmente iniziata la settimana che condurrà alla sfida di domenica (San Siro, ore 18) tra Inter e Napoli. Si tratta di un match molto importante per i nerazzurri, i quali devono assolutamente vincere per accorciare il distacco dalla vetta della Serie A. I fastidi fisici accusati da Dzeko, Bastoni e De Vrij non lasciano affatto tranquillo Inzaghi, ma per i primi due la situazione appare in discesa. Entrambi infatti, avranno la possibilità di allenarsi alla Pinetina in questi giorni, e un recupero appare molto plausibile. Più complicata invece, la situazione di Stefan De Vrij.

Molto probabilmente Inzaghi sarà costretto a ridisegnare la difesa, e le ipotesi sono due: da una parte il trio Skriniar-Bastoni-Dimarco, dall'altra l'inserimento di Ranocchia al centro con Bastoni di nuovo dirottato a sinistra. Le scelta sarà cruciale anche per capire chi giocherà sugli esterni: Darmian è l'unico sicuro del posto, mentre a sinistra, se Dimarco non verrà schierato in difesa, appare favorito su Perisic. Inzaghi vuole tenersi caldo il croato per la gara di mercoledì in Champions.

Pochi dubbi invece nei ruoli restanti: a centrocampo dovrebbero essere confermati Brozovic, Barella e Calhanoglu, mentre davanti spazio a Dzeko in coppia con Lautaro Martinez, a caccia del gol dopo un digiuno di oltre un mese. A riportarlo è L'Interista.