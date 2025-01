Ufficiale Inter-Milan, le formazioni: out Thuram e Leao, le scelte di Inzaghi e Conceicao

Il derby di Milano numero 241 vale la Supercoppa italiana. A Riyadh è tutto pronto per l'incrocio fra Inter e Milan: i nerazzurri inseguono la nona affermazione nel torneo, i rossoneri l'ottava. Inzaghi è già recordman a cinque trofei, ma potrebbe allungare ulteriormente nell'albo d'oro. Calcio d'inizio alle 20, arbitra Sozza della sezione di Seregno.

Simone Inzaghi opera una sostituzione rispetto alla semifinale vinta con l'Atalanta: in attacco c'è Mehdi Taremi al fianco di Lautaro Martinez. Confermata per il resto la formazione tipo vista nelle ultime uscite: Thuram e Correa vanno entrambi in panchina, a meno di sorprese il francese sarà comunque risparmiato.

Sergio Conceiçao, rispetto al suo esordio sulla panchina rossonera, lascia a riposo Bennacer: dentro Musah dall'inizio. La posizione di Pulisic determinerà lo schieramento tattico in concreto: potrebbe essere 4-3-3 con lo statunitense e Jimenez larghi, o centrocampo in linea con lo yankee al fianco di Morata. Leao va in panchina: da capire se potrà scendere in campo a gara in corso.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic; Morata. Allenatore: Sergio Conceicao.