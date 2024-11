Video Inter-Napoli, cori e offese per l'ex Lukaku: l'arrivo dei pullman a San Siro

Tutto pronto a San Siro per Inter-Napoli, posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una gara che, oltre a valere tantissimo in chiave classifica, rappresenterà il ritorno a Milano di due grandi ex come Antonio Conte e Romelu Lukaku.

È soprattutto all'indirizzo del secondo, apostrofato non proprio in francese, che si rivolgono i tifosi nerazzurri fuori dall'impianto, all'arrivo dei pullman. Entusiasmo e cori, viceversa, per la squadra di Simone Inzaghi. Di segui le immagini raccolte da Tuttomercatoweb.