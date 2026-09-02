Ufficiale Inter-Napoli, Orsato ha scelto l’arbitro: è Sozza di Milano

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Sarà Simone Sozza l'arbitro di Inter-Napoli, big match di San Siro previsto sabato 5 settembre alle ore 18:00. Il designatore Daniele Orsato si affida quindi al fischietto della sezione di Milano per questa sfida delicata, che negli ultimi anni ha spesso trascinato con sé delle polemiche. Al VAR invece ci sarà Di Paolo con Dionisi AVAR, assistenti Peretti e Baccini. Di seguito la designazione:

INTER - NAPOLI - Sabato 5/09 - ore 18.00

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti - Baccini

IV: Doveri

VAR: Di Paolo

AVAR: Dionisi