Ufficiale
Inter-Napoli, Orsato ha scelto l’arbitro: è Sozza di Milano
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Sarà Simone Sozza l'arbitro di Inter-Napoli, big match di San Siro previsto sabato 5 settembre alle ore 18:00. Il designatore Daniele Orsato si affida quindi al fischietto della sezione di Milano per questa sfida delicata, che negli ultimi anni ha spesso trascinato con sé delle polemiche. Al VAR invece ci sarà Di Paolo con Dionisi AVAR, assistenti Peretti e Baccini. Di seguito la designazione:
INTER - NAPOLI - Sabato 5/09 - ore 18.00
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti - Baccini
IV: Doveri
VAR: Di Paolo
AVAR: Dionisi
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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