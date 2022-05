Inter, Roma e Milan già sui 20mila abbonati. Ed il Napoli quando ha intenzione di partire?

Sulla scia delle ultime vittorie, Roma e Milan fanno già il pieno di abbonamenti per assicurarsi risorse ma anche spinta e passione per il campionato

Sulla scia dell'entusiasmo delle ultime vittorie, Roma e Milan fanno già il pieno di abbonamenti per assicurarsi risorse ma anche spinta e passione per il prossimo campionato. Il club giallorosso è già arrivato a quota 21mila tessere vendute, superando i numeri dello scorso anno, e si punta addirittura al record di 40mila abbonamenti. Sono 20mila anche gli abbonati del Milan, dopo appena la fase 1 della campagna tesseramento, nonostante l'incremento dei prezzi. Nonostante la recente delusione, anche l'Inter viaggia su numeri record con 15mila sottoscrizioni in una settimana. Incertezza invece sul Napoli: quando partirà la campagna abbonamenti?