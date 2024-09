Invasione azzurra a Cagliari: esauriti i biglietti per il settore ospiti

L'Unipol Domus viaggia spedita verso l'ennesimo sold out della stagione in vista di Cagliari-Napoli. Un tutto esaurito che non riguarderà, come in precedenza, solo i settori ordinari occupati dai tifosi del Cagliari, ma anche il settore ospiti. Come riportato dal quotidiano Repubblica, infatti, i tifosi azzurri hanno preso d'assalto i botteghini e polverizzato in pochissimo tempo i 420 biglietti a loro disposizione.