Invasione azzurra a Cremona: c'è già fila nel Settore Ospiti allo Zini
Mancano meno di tre ore a Cremonese-Napoli, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A, e allo stadio Zini di Cremona ci sono già diversi sostenitori azzurri. All'esterno dell'impianto ci sono già le file per l'ingresso nel Settore Ospiti, che sarà sold-out.
Come raccontato dal nostro inviato ai microfoni di Radio Tutto Napoli, già ieri tantissimi tifosi del Napoli erano in viaggio e avevano riempito i treni diretti verso la città lombarda. Ricordiamo che i 2.450 biglietti messi a disposizione per il Settore Ospiti sono stati polverizzati e lo Stadio Zini si presenterà tutto esaurito con 15.000 spettatori.
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
