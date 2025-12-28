Foto Invasione azzurra a Cremona: c'è già fila nel Settore Ospiti allo Zini

Mancano meno di tre ore a Cremonese-Napoli, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A, e allo stadio Zini di Cremona ci sono già diversi sostenitori azzurri. All'esterno dell'impianto ci sono già le file per l'ingresso nel Settore Ospiti, che sarà sold-out.

Come raccontato dal nostro inviato ai microfoni di Radio Tutto Napoli, già ieri tantissimi tifosi del Napoli erano in viaggio e avevano riempito i treni diretti verso la città lombarda. Ricordiamo che i 2.450 biglietti messi a disposizione per il Settore Ospiti sono stati polverizzati e lo Stadio Zini si presenterà tutto esaurito con 15.000 spettatori.