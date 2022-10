Irrati, 2 rossi in 23 precedenti con la Roma. Il Napoli ha una striscia di 6 vittorie consecutive

Massimiliano Irrati arbitrerà stasera il big match Roma-Napoli, valido per l'undicesima giornata della Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Irrati arbitrerà stasera il big match Roma-Napoli, valido per l'undicesima giornata della Serie A. Per il fischietto della sezione di Pistoia sono 14 i precedenti con il Napoli: 11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Con un borsino disciplinare di 24 cartellini gialli e un'espulsione per somma di ammonizioni. In parità il borsino dei rigori con 3 fischiati a favore e altrettanti contro. L'ultima direzione di Irrati ha significato il match contro la Juventus, vinto 2-1 con un gol di Koulibaly nella scorsa stagione. Curioso vedere come Irrati nelle ultime 5 stagioni (compreso il match che andrà ad arbitrare domenica) abbia diretto il Napoli soltanto 1 volta a campionato. Partenopei che vantano una striscia di 6 vittorie consecutive ancora aperta.

Sono ben 23 i precedenti, invece, con la Roma, squadra che ha arbitrato di più in Serie A insieme all'Hellas Verona. con un bilancio che vanta 12 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Dopo 4 vittorie di fila, tra cui quella con l'Atalanta e quella con la Lazio, la striscia si è interrotta con il pareggio all'Allianz Stadium per 1-1, contro la Juventus, in questo campionato. A siglare il gol del pari, una bella combinazione tra Dybala e Abraham, in un match in cui la Roma andò subito sotto per colpa di una punizione di Vlahovic e rischiò il doppio svantaggio, ma il gol di Locatelli fu annullato per fallo a inizio azione dell'attaccante serbo. Sono 44 i cartellini gialli estratti verso giocatori giallorossi, con appena 2 espulsioni.

6 rigori concessi a favore della Roma e appena 2 agli avversari. Al VAR ci sarà Di Paolo che ha già incontrato la Roma in altre 10 occasioni, l'ultima nella sfortunata sconfitta per 0-1, in casa, contro l'Atalanta. Prima di quella su designato, sempre come arbitro VAR, insieme a Irrati direttore di gara, per Juventus-Roma. Quello di domenica sarà il terzo incrocio al VAR in un match tra Roma e Napoli. Vanta anche 1 derby, 2 match contro la Juve e quello contro gli orobici.