Italia avanti 2-0 sull'Ungheria al 45': assist per Politano

Al Manuzzi di Cesena dominio azzurro con la Nazionale che passa in vantaggio alla mezzora con una conclusione dalla distanza di Barella.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Italia avanti 2-0 sull'Ungheria al termine del primo tempo del match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Nations League. Al Manuzzi di Cesena dominio azzurro con la Nazionale che passa in vantaggio alla mezzora con una conclusione dalla distanza di Barella che finisce all'incrocio. Al 45' Politano va via sulla fascia, tunnel a Szalai e palla al centro per Pellegrini, abile a calciare di prima intenzione mettendo alle spalle di Dibusz.