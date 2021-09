Italia, confermato il ritorno di Di Lorenzo con la Svizzera: Mancini ha un solo dubbio

Manuel Locatelli è stato provato tra i titolari nella rifinitura dell'Italia in vista della gara contro la Svizzera ed è in vantaggio su Marco Verratti, che non è al 100% e non dovrebbe essere rischiato dal 1'. Per il resto tutto confermato, con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson in difesa, Barella e Jorginho a completate il centrocampo e il tridente d'attacco formato da Chiesa, Immobile e Insigne.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne.