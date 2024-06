Italia, Di Lorenzo rientrato dopo il permesso: le ultime da Coverciano

È Iniziato a Coverciano l'allenamento dell'Italia nel terzo giorno di raduno presso il centro tecnico sportivo federale.

È Iniziato a Coverciano l'allenamento dell'Italia nel terzo giorno di raduno presso il centro tecnico sportivo federale. La novità di giornata è che è tornato Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli, ieri era stato autorizzato a lasciare Coverciano per motivi famigliari, in particolare per il matrimonio del fratello Diego.

Ne mancano solo due. Tornano così a essere 27 i giocatori a disposizione del commissario tecnico, Luciano Spalletti, in attesa di Scalvini e Scamacca, impegnati in Atalanta-Fiorentina in questi minuti. A meno di ulteriori infortuni nel reparto arretrato, non si aggregherà invece al gruppo lo juventino Federico Gatti, preallertato per Euro 2024 dopo il ko di Francesco Acerbi. A riferirlo è Tuttomercatoweb.