Italia, è finita la gestione Spalletti: il favorito per la sostituzione è Pioli

È ormai giunta al capolinea l’avventura di Luciano Spalletti come commissario tecnico della Nazionale italiana. Alla vigilia della sfida contro la Moldavia, decisiva per le qualificazioni al prossimo Mondiale, le indiscrezioni parlano di una separazione imminente tra l’allenatore toscano e la FIGC. La pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia ha segnato un punto di non ritorno, mettendo a rischio la partecipazione dell’Italia alla Coppa del Mondo.

Nonostante il rapporto di reciproco rispetto tra Spalletti e la Federazione, si stanno analizzando gli errori del percorso intrapreso. Tuttavia, l’addio sembra solo una questione di ore. In caso di separazione, il nome più caldo per la successione è quello di Stefano Pioli, attualmente alla guida dell’Al-Nassr. La sua esperienza e il recente passato in Serie A lo rendono il profilo preferito per rilanciare gli Azzurri. A riportarlo sul proprio sito, é il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.