Luciano Spalletti opera due cambi al 71’.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti opera due cambi al 71’ nel match contro l'Ucraina. Il commissario tecnico dell’Italia inserisce l’esterno d’attacco del Napoli Matteo Politano al posto di Zaniolo, out per un problema all'adduttore, e Bryan Cristante per Jorginho.