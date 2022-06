Italia-Germania, le pagelle di Tmw: Politano 6! Va a sprazzi ma cresce col passare dei minuti

Un’Italia rivoluzionata e sperimentale reagisce dopo il pesante ko con l’Argentina e pareggia 1-1 con la Germania.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’Italia rivoluzionata e sperimentale reagisce dopo il pesante ko con l’Argentina e pareggia 1-1 con la Germania. La redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri per la sfida del Dall’Ara.

Donnarumma 6.5 - Mai chiamato a grandi interventi ma è attento quando deve metterci i guantoni. E coi piedi non sbaglia mai la giocata.

Florenzi 6.5 - Prestazione da capitano vero: neutralizza Sané, e non è operazione banale, poi aiuta anche in fase di raddoppio quando la Germania attacca per vie centrali.

Acerbi 5.5 - Segue Werner come un'ombra e spesso riesce ad anticiparlo quando il 9 tedesco viene servito in verticale. Peccato per il gol del pareggio, è protagonista di un intervento non impeccabile.

Bastoni 6 - Al posto di Chiellini, alla prima della Nazionale senza Chiellini, conferma che in quel ruolo l'Italia che verrà potrà contare su di lui. Sul gol della Germania la scivolata non è però delle più pulite.

Biraghi 6 - Gnabry è talento difficile da gestire e infatti in apertura il 10 tedesco gli va via con una splendida serpentina. Poi però Biraghi gli prende le misure e, soprattutto nella ripresa, lo limita. Dall'80esimo Biraghi s.v.

Frattesi 6 - Grintoso, volenteroso. Poi certo paga dazio dal punto di vista fisico rispetto a Goretzka e Rudiger, si sente che gli manca qualcosa per essere completamente all'altezza di questo livello di calcio. Ma almeno è sempre pronto a sacrificarsi. Dall'85esimo Ricci s.v.

Cristante 6 - Non è Jorginho e infatti Mancini non gli ha chiesto di essere sempre nel vivo della manovra. Da vertice basso del centrocampo, il compito principale era quello di limitare Thomas Muller: operazione riuscita.

Tonali 6.5 - Nell'Italia che cambia dieci titolari lui è senza alcun dubbio quello più pronto per diventare un pilastro dell'Italia che verrà. Partita di grande personalità la sua, caparbio e attento in fase di non possesso. E quando ha avuto il pallone a disposizione ha sbagliato pochissimo. Dall'80esimo Pobega s.v.

Politano 6 All'inizio va a sprazzi ma col passare dei minuti si assume sempre più responsabilità e nel secondo tempo - prima con un assist, poi con un tiro a giro - mette in scena un paio di giocate decisamente interessanti Dal 65esimo Gnonto 7.5 - Ma che impatto ha avuto con la partita? Entra e si mette subito in mostra, poi si inventa la giocata per il gol del vantaggio: serve a Pellegrini un pallone che va solo spedito in fondo al sacco.

Scamacca 6.5 - Il confronto è durissimo, Rudiger e Sule non gli danno tregua ma il centravanti del Sassuolo regge la sfida. Parte timoroso ma prende presto confidenza con la partita e poco dopo la mezz'ora colpisce anche il palo. Nella ripresa è più nel vivo del gioco e riesce a smistare bene il pallone. Dall'85esimo Cancellieri s.v.

Pellegrini 7 - Al posto giusto al momento giusto: sul cross di Gnonto, il 10 della Nazionale si muove da vero numero 9 e segna il gol che decide la partita.

Roberto Mancini 6.5 - Il nuovo gruppo azzurro stasera ha dato risposte più che positive, Gnonto è il coniglio estratto dal cilindro dal ct durante lo stage. C'è un solo rammarico: questa rivoluzione non poteva essere anticipata?