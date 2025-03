Italia-Germania, probabili formazioni: 3 azzurri di Conte dal 1'

Italia-Germania fa storia a sé, anche se non sempre vincono i tedeschi come vorrebbe l’assioma di Lineker. Anzi: nel nostro Paese, i tedeschi non vincono dal 1986. Parte questa sera il doppio confronto che si concluderà domenica sera in terra tedesca, nell’ambito dei quarti di finale di Nations League.

Luciano Spalletti, come scrive Tmw, deve fare a meno di Mateo Retegui, rientrato all’Atalanta per un risentimento muscolare alla coscia destra. A guidare l’attacco ci sarà Moise Kean, affiancato da Giacomo Raspadori (favorito su Davide Frattesi che rappresenterebbe un’opzione tattica molto diversa). Rovella è in pole su Ricci per quanto riguarda la cabina di regia, con Barella e Tonali ai suoi fianchi. Cambiaso - come Zaccagni - non è al meglio e non dovrebbe essere neanche in panchina: Politano ne prenderà il posto sulla destra, con Udogie sul lato sinistro. Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori (la principale alternativa è Buongiorno) davanti a Donnarumma.