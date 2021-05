Italia, i pre-convocati di Mancini per Euro 2020: ballottaggio Meret-Cragno

Per ora i convocati della Nazionale per Euro 2020 sono 33 che dovranno essere ridotti di 9 unità. Gli azzurri già al lavoro al Forte Village in Sardegna, ai quali bisogna aggiungere i brasiliani Jorginho e Emerson Palmieri, impegnati con il Chelsea nella finale di Champions League contro il Manchester City. Per completare l’opera, dopo l’amichevole del 28 maggio a Cagliari contro San Marino, il c.t. Roberto Mancini dovrà scremare la rosa per arrivare ai famosi 26 che faranno parte della lista dell’Europeo da consegnare all’Uefa entro la mezzanotte del primo giugno. Il Corriere della Sera fa il quadro della situazione delle possibili scelte di Mancini.

Portieri: E’ già arrivata la prima scrematura: fuori Gollini. Ora bisognerà vedere chi sarà il terzo tra Meret e Cragno dietro gli intoccabili Donnarumma (il titolare) e Sirigu (vice).

Difensori: Sicuri Chiellini, Bonucci, Bastoni, Acerbi, come centrali. Sulla destra Florenzi e Di Lorenzo a scapito del laziale Lazzari, a sinistra i prescelti dovrebbero essere Spinazzola e Emerson Palmieri a danno di Biraghi della Fiorentina. Il nono convocato è un ballottaggio tra Toloi e il romanista Mancini.

Centrocampisti: Il dubbio riguarda Verratti, infortunato a un ginocchio. Preoccupano anche le condizioni di Sensi, tormentato da problemi muscolari. Il giocatore dell’Inter andrà in ritiro in Sardegna poi, in base al recupero, deciderà Mancini. Sicuri di un posto Jorginho e Barella, Locatelli e Lorenzo Pellegrini. Più uno tra Cristante e Pessina, tutti e due se dovessero restare fuori Verratti e Sensi o anche solo uno dei due. Poche chances per Castrovilli.

Attaccanti: Belotti e Immobile sono sicuri, come Chiesa e Berardi, Insigne e Kean. Balla un posto: Bernardeschi, a cui Mancini non ha mai rinunciato, o il giovane Raspadori.