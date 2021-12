Italia, il calendario della Nations League: a giugno 5 partite in 14 giorni

La Nazionale di Roberto Mancini giocherà in Italia i primi due incontri della terza edizione della UEFA Nations League. Gli azzurri, sorteggiati ieri nel Gruppo 3 della Lega A, faranno il loro esordio nel torneo sabato 4 giugno con la Germania per poi ospitare martedì 7 giugno l’Ungheria. Seguiranno due trasferte, la prima sabato 11 giugno in Inghilterra a undici mesi di distanza dalla finale di EURO 2020 e la seconda martedì 14 giugno in casa dei tedeschi.

Un vero tour de force attende quindi a giugno gli Azzurri, che oltre ai quattro match di Nations League saranno di scena il 1° giugno a Londra con l’Argentina nell’inedita sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America.

A settembre spazio poi agli ultimi due incontri del girone di Nations League, che vedranno l’Italia ospitare venerdì 23 settembre l’Inghilterra e chiudere il girone lunedì 26 settembre in Ungheria. La prima classificata si qualificherà alla Final Four in programma nel giugno 2023, mentre l’ultima classificata retrocederà nella Lega B.

1° giugno: Italia-Argentina (Londra)

Il calendario delle gare dell’Italia in Nations League

4 giugno (ore 20.45): Italia-Germania

7 giugno (ore 20.45): Italia-Ungheria

11 giugno (ore 20.45): Inghilterra-Italia

14 giugno (ore 20.45): Germania-Italia

23 settembre (20.45): Italia-Inghilterra

26 settembre (20.45): Ungheria-Italia