Italia-Israele, a Udine scatta il piano di sicurezza: lo stadio è già blindato

Udine si prepara a riaccogliere la Nazionale. Domani l'Italia sarà impegnata nella quarta giornata della Lega A di Nations League, se la vedrà con Israele e la partita andrà in scena al Blue Energy Stadium-Friuli. Da stamattina è scattato il piano di sicurezza in vista del match in programma domani sera. Attorno allo stadio sono apparse barriere e recinzioni, che di fatto l'hanno reso un fortino.

Misure di sicurezza straordinarie, pensate ad hoc dalle forze dell'ordine. Viale Candolini, nei pressi dell'impianto, è stato completamente interdetto al traffico, sia per i pedoni sia per le automobili. Tutto il perimetro dell’impianto sportivo e delimitato da transenne anti scavalcamento e ogni accesso è controllato non solo dagli Stewart ma dal personale delle forze dell’ordine, e della polizia e dei carabinieri in particolare. La polizia ha già invitato gli spettatori ad arrivare prima allo stadio perchè i controlli saranno lunghi. Sul posto anche i reparti cinofili e antisabotaggio, riporta Tuttomercatoweb.