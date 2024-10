Italia-Israele più seguita in Tv della gara col Belgio: il dato

Vince in campo e negli ascolti in prima serata la Nazionale che ieri allo Stadio ‘Friuli’ di Udine ha battuto 4-1 Israele consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 7.346.000 spettatori (34.17% di share), aggiudicandosi gli ascolti della prima serata. Anche la partita di giovedì scorso con il Belgio era stata vista da oltre 7 milioni di telespettatori (7.095.000) e aveva fatto registrare il 33.4% di share vincendo gli ascolti della prima serata.