Italia, le pagelle di Tmw: 5,5 per Insigne e sufficienza per Di Lorenzo

Donnarumma 6 - La Svizzera attacca tanto ma tutto sommato non crea grosse occasioni. E lui non viene granché impegnato.

Di Lorenzo 6 - Una leggerezza nel primo tempo, ma tutto sommato in fase difensiva fa il suo. Senza strafare, senza sbagliare.

Bonucci 6.5 - Altra buona prestazione, contro Seferovic e non solo. E' sempre sul pezzo, e lo stesso non lo si può dire anche di tutti gli altri suoi compagni.

Chiellini 6.5 - Una buona prestazione contro una Svizzera che è senza dubbio più aggressiva della Bulgaria. Con Bonucci al suo fianco fa buona guardia. Garanzia.

Emerson Palmieri 6 - Spinge più di Di Lorenzo ma per un laterale di spinta come lui due gare in 72 ore si fanno sentire. E infatti col passare dei minuti sale sempre più a fatica.

Barella 6 - Il migliore della linea mediana, almeno lui non fa mancare grinta e dinamismo. Se la gioca a viso aperto, pur non riuscendo mai nella giocata decisiva. Dal 90esimo Pessina s.v.

Jorginho 5 - Sul dischetto non è più infallibile, e lo si era capito anche all'Europeo. Stasera però ha calciato davvero male, tutto troppo facile per Sommer. Che sia giunta l'ora di cambiare preparazione?

Locatelli 5.5 - Viene preferito a un Verratti non al meglio ma anche lui non sta benissimo. Parte discretamente, un paio di imbucate interessanti ma si spegne presto. Troppo presto. Dal 77esimo Verratti s.v.

Berardi 5 - Inserito a sorpresa da Mancini con la speranza che potesse fare la differenza contro la Svizzera come accaduto durante l'Europeo. A Basilea è andata in scena tutta un'altra storia: al 19esimo s'è divorato un'occasione clamorosa. Nella ripresa conquista un calcio di rigore, ma Jorginho lo sfrutta come peggio non si potrebbe. Dal 59esimo Chiesa 6 - Entra bene in partita, un paio di ripartite davvero interessanti. Facile dirlo a posteriori, certo, ma sarebbe stato meglio confermarlo dal 1'.

Immobile 5 - Il ct Mancini lo richiama in continuazione. In teoria, ci sarebbe lo spazio per far male a una difesa che nel primo tempo è sempre molto alta. In pratica, non indovina mai il movimento giusto. Dal 59esimo Zaniolo 5.5 - La mossa a sorpresa di Mancini non riesce, fa il solletico ai centrali della Svizzera.

Insigne 5.5 - A tratti sembra l'unico a crederci. Ci prova, scatta tra le linee e prova a scuotere i compagni di reparto. Senza successo. Dal 90esimo Raspadori s.v.

Roberto Mancini 5.5 - Cambia 4/11 rispetto alla sfida contro la Bulgaria, mette a sorpresa Berardi e conferma Immobile. Scelte che non pagano, contro una Svizzera che è sembrata stare meglio anche dal punto di vista fisico. Nella ripresa prova a cambiare le carte in tavola, ma nell'ultima mezz'ora gli elvetici hanno un altro passo. E alla sua Italia non riesce il cambio di passo.