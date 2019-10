Italia, Mancini all'Europeo con 7 certezze: Insigne inamovibile, Di Lorenzo in dubbio

La Nazionale di Roberto Mancini ha staccato il pass per Euro2020. Sky Sport ha analizzato la squadra in vista dell'Europeo, sostenendo che il commissario tecnico ripartirà da 7 certezze nell'undici titolare, con una valutazione fatta chiaramente oggi, a otto mesi dall'inizio della competizione. Tra queste c'è Lorenzo Insigne, titolarissimo della fascia sinistra d'attacco. Insieme a lui Chiesa, dall'altro lato, poi dietro Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Verratti e l'ex azzurro Jorginho. I dubbi riguardano i due terzini, il terzo centrocampista e il centravanti. Per il terzino destro, il ballottaggio ad oggi sarebbe tra D'Ambrosio e Giovanni Di Lorenzo.