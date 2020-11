Italia, Mancini non cambia: Insigne titolare con la Bosnia e Di Lorenzo in panchina

Mancini confermerà gran parte dei calciatori che domenica hanno battuto la Polonia. Contro la Bosnia, questa sera, per l'ultima gara di Natiosn League, l'allenatore dell'Italia - ancora positivo - ricorrerà al 4-3-3 con Insigne titolare a sinistra e Di Lorenzo almeno inizialmente in panchina. Il titolare a destra in difesa sarà ancora una volta Florenzi, che indosserà anche la fascia da capitano.