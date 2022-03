Italia, Mancini taglia 3 big: nell'elenco dei 23 per la Macedonia escluso anche Zaniolo

Tre big che alle 20.45 si accomoderanno in tribuna allo stadio Renzo Barbera di Palermo per assistere al semifinale dei playoff Mondiali

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Esclusioni eccellenti per l'Italia questa sera contro la Macedonia del Nord. Mossa a sorpresa di Mancini che ha deciso di non convocare Belotti, Scamacca (probabilmente per un problema fisico) e Zaniolo. Tre big che alle 20.45 si accomoderanno in tribuna allo stadio Renzo Barbera di Palermo per assistere al semifinale dei playoff Mondiali. Oltre a loro esclusi dalla lista dei convocati anche Bonucci, Luiz Felipe, Sensi, Zaccagni, Biraghi e Gollini.