Italia, perchè la vittoria sul Belgio è importante in vista del Mondiale in Qatar

All'Allianz Stadium, si sa, vincere è l'unica cosa che conta, scrive Il Messaggero. Così l'Italia batte il Belgio nella finalina e si piazza al 3° posto nella Nations League. Ma centra la vittoria snaturando in parte il suo calcio propositivo che l'ha portata a conquistare l'Europa e a restare imbattuta per 37 partite fino al ko di mercoledì contro la Spagna - si legge - Questo risultato serve, e tanto, agli azzurri.

Non per riabilitarsi, ma per consolidare il 5° posto nel ranking Fifa. Ora devono restare entro il 7° da qui ad aprile per essere tra le 8 teste di serie nel sorteggio per Qatar 2022. Avendo superato i primi della classifica mondiale (rischiano il sorpasso del Brasile), la posizione è di nuovo al sicuro.