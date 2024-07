Italia, primo incontro Gravina-Spalletti dopo Berlino: s'imposta nuova stagione

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - I contatti tra Gabriele Gravina e Luciano Spalletti sono quotidiani, ma quello di oggi è stato il primo vis a vis dopo la disfatta europea. Il ct, passando da Roma, ha approfittato per incontrare il presidente federale e non solo, presenti tra gli altri anche Gigi Buffon, con il suo nuovo ruolo da direttore sportivo, e Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili. Una riunione che ieri Gravina aveva definito "tecnica" durante la conferenza stampa post consiglio federale. E così è stato. Un incontro servito per impostare il lavoro della nuova stagione perché tempo da perdere, d'altronde, non ce n'è, visto che a settembre, durante la prima sosta, tornerà in campo la nazionale nel doppio impegno di Nations League che vedrà gli azzurri affrontare rispettivamente Francia e Israele in trasferta il 6 e 9 settembre.

Dunque non sarà nemmeno l'ultimo incontro, il Club Italia continuerà a lavorare a distanza o in presenza per cancellare il disastro della spedizione in Germania. Per il momento, però, non si è parlato della commissione di dirigenti che Gravina aveva annunciato dopo l'Europeo e che avrebbe aiutato il Club Italia anche nei rapporti con la Serie A. Per la Federazione prima di dedicarsi a questo andranno sciolte altre questioni. Tra queste anche come declinare il nuovo ruolo di direttore sportivo delle nazionali di Buffon. (ANSA).